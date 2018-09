Muskelverletzung : Dortmund für unbestimmte Zeit ohne Guerreiro

Borussia Dortmund muss für unbestimmte Zeit auf den portugiesischen Europameister Raphaël Guerreiro verzichten.

von dpa

09. September 2018, 15:06 Uhr

Der Außenverteidiger reiste nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Sonntag aufgrund einer Muskelverletzung im Oberschenkel aus dem Teamcamp der Nationalmannschaft ab. Angaben zur genauen Verletzung und der möglichen Ausfalldauer machte der BVB nicht.

Zuvor hatten die Dortmunder mitgeteilt, dass Innenverteidiger Ömer Toprak wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel «vorerst» ausfallen wird. Der 29-Jährige war in den ersten drei Pflichtspielen der Saison allerdings noch nicht zum Einsatz gekommen. Beim neuen BVB-Trainer Lucien Favre sind in der Innenverteidigung derzeit Manuel Akanji und Abdou Diallo gesetzt. Auch Guerreiro gehörte unter Favre nicht zu den Stammspielern, wurde aber in allen Partien eingewechselt.