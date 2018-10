1:7-Pleite : Düsseldorf-Coach Funkel konsterniert: Alles falsch gemacht

Mit seinen 64 Jahren hat Friedhelm Funkel schon viel erlebt. Doch die 1:7-Klatsche bei Eintracht Frankfurt schlug dem Trainer von Fortuna Düsseldorf ziemlich auf das Gemüt.

20. Oktober 2018, 12:23 Uhr

«Ich habe schon bessere Momente erlebt als diesen», sagte Funkel zerknirscht. «Wir haben alles falsch gemacht, individuell und als Mannschaft enttäuscht. Meine Rückkehr nach Frankfurt habe ich mir anders vorgestellt.»

Funkel, der von 2004 bis 2009 auf der Eintracht-Trainerbank saß, musste weit zurückgehen, um sich an ein ähnliches Debakel in seiner Karriere zu erinnern. «Mit Köln habe ich mal 0:8 bei den Bayern verloren», berichtete er. Das war im Februar 2003. Wie damals habe er immer wieder auf die Stadionuhr geschaut und gehofft, dass es bald vorbei sein möge. «Das war eine indiskutable Leistung von uns. Das muss ich erstmal verdauen», sagte Funkel. «So kenne ich meine Mannschaft nicht.»

Für die Fortuna war es die vierte Sieben-Tore-Packung in der Bundesliga-Geschichte. «Für so eine Leistung gibt es keine Entschuldigung. Wir wollten uns nicht so abschießen lassen», sagte Abwehrspieler Kaan Ayhan und räumte ein: «Wir hatten heute ein bis zwei Totalausfälle, da gehöre ich auch dazu.»