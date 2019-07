Begehrter Torjäger : Eintracht-Stürmer Haller zu West Ham United?

Eintracht Frankfurts Torjäger Sebastien Haller strebt nach Medienberichten einen Wechsel zum englischen Fußball-Erstligisten West Ham United an.

von dpa

14. Juli 2019, 11:15 Uhr

«Es ist so, dass die Gerüchteküche, die vielleicht keine mehr ist, brodelt», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter zu einem möglichen Weggang des Angreifers vom hessischen Bundesligisten der «Frankfurter Rundschau» und der «Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung». Spekuliert wird, dass der Londoner Club rund 40 Millionen Euro Ablöse für den 25-jährigen Franzosen zahlen will. Dessen Vertrag läuft bei der Eintracht noch bis zum 30. Juni 2021.

«Wenn es Angebote geben sollte und gibt, muss der Spieler schlussendlich entscheiden, ob er bei Eintracht Frankfurt bleiben oder die Chance nutzen möchte, in eine andere Liga zu gehen»,sagte Hütter. Haller hatte in der vergangenen Bundesligasaison 15 Tore erzielt und weitere fünf Treffer in der Europa League markiert. Auch zum 3:1-Testspielsieg am Freitag gegen den FC Luzern steuerte er ein Kopfballtor bei.

Nach Luka Jovic, der für rund 60 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte, wäre Haller ein weiterer Angreifer des magischen Stürmer-Trios der Eintracht, der geht. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch Ante Rebic die Mainmetropole noch verlässt. Nachdem sich der vermeintliche Wechsel zu Atlético Madrid zerschlagen hat, soll der kroatische Vizeweltmeister bei Inter Mailand im Gespräch sein.