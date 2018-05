Bundesliga : Eintracht-Stürmer Meier will Karriere nicht beenden

Eintracht Frankfurts früherer Torjäger Alexander Meier will seine Karriere trotz seiner langen Verletzungspause fortführen.

von dpa

03. Mai 2018, 11:07 Uhr

«Ich werde auf jeden Fall weiterspielen. Am liebsten bei Eintracht», sagte der 35-Jährige der «Bild»-Zeitung. Zudem hofft er noch auf einen Kurzeinsatz in den verbleibenden zwei Bundesliga-Spielen. «Ich bin jetzt zu 100 Prozent gesund und schmerzfrei. Natürlich kann ich keine 90 Minuten spielen, aber ich würde der Mannschaft gerne helfen.»

Meier hat in dieser Saison kein einziges Pflichtspiel bestritten, sein Vertrag in Frankfurt läuft zum 30. Juni aus. Der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 war im vergangenen Sommer beim Laufen im Urlaub umgeknickt und musste danach im Juni, September und November am Fuß operiert werden. Eine Borreliose-Erkrankung nach einem Zeckenbiss behinderte zudem seine Reha-Maßnahmen.

Seit gut zwei Monaten ist Meier wieder im Mannschaftstraining und kam in einem Testspiel eine Viertelstunde zum Einsatz. Bei Niko Kovac hat der Stürmer aber wohl kaum Chancen, in dieser Spielzeit noch einmal aufzulaufen. «Man muss realistisch sein, ihm fehlt noch viel», sagte der Trainer über den Publikumsliebling der Eintracht-Fans.