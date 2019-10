Von eins bis 500 : Elf Zahlen zum 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga

Die Deutsche Presse-Agentur hat aussagekräftige Zahlen zum 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga zusammengestellt.

06. Oktober 2019, 12:38 Uhr

1 - Die TSG 1899 Hoffenheim feierte ihren ersten Sieg beim FC Bayern München nach zuvor elf vergeblichen Versuchen (zwei Remis/neun Niederlagen).

5 - Thomas Müller stand im fünften Pflichtspiel in Serie nicht in der Startelf des FC Bayern.

10 - Robert Lewandowski hat in jedem seiner letzten zehn Pflichtspiele für den FC Bayern getroffen. Das schafften vor ihm nur Roy Makaay (2005) und Carsten Jancker (2000).

14 - So viele Punkte hat Fortuna Düsseldorf in dieser Saison nach einer Führung bereits verspielt. Fünfmal hatte die Fortuna vorn gelegen, am Ende gab es vier Niederlagen und ein Unentschieden.

17 - Borussia Dortmund blieb zum 17. Mal in Serie beim SC Freiburg ungeschlagen.

20 - Seit 20 Bundesliga-Partien war der FC Bayern ungeschlagen, dann gab es das 1:2 gegen Hoffenheim.

25 - Der FSV Mainz 05 verwandelte in Paderborn seinen 25. Elfmeter in der Bundesliga in Serie. Damit überboten die 05er den Rekord des VfL Bochum aus den Jahren 1978 bis 1982.

25 - Scorerpunkte hat Kevin Volland im Jahre 2019 bislang gesammelt. Damit ist er der beste deutsche Stürmer.

100 - Timo Werner absolvierte sein 100. Spiel im Trikot von RB Leipzig. Ein Tor war ihm nicht vergönnt.

359 - So viele Minuten musste der 1. FC Köln auf einen Torerfolg warten. Jonas Hector gelang in der Nachspielzeit das Kölner 1:1 auf Schalke.

500 - Friedhelm Funkel saß beim 1:3 von Fortuna Düsseldorf in Berlin zum 500. Mal in der Bundesliga auf der Trainerbank. Er liegt damit auf Platz sechs der Rekordtrainer hinter Otto Rehhagel (836), Jupp Heynckes (669), Erich Ribbeck (568), Thomas Schaaf (524) und Udo Lattek (522).