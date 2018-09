VfB Stuttgart : Ex-VfB-Coach Zorniger verteidigt Korkut

Der ehemalige VfB-Coach Alexander Zorniger hat den Stuttgarter Trainer Tayfun Korkut gegen aufkommende Kritik nach dem schwachen Saisonstart verteidigt.

von dpa

25. September 2018, 05:10 Uhr

«In der langen Zeit, in der ich die Bundesliga verfolge, kann ich mich nicht daran erinnern, dass ein Trainer bei einem Club einen so schweren Start hatte wie Tayfun Korkut beim VfB», sagte Zorniger der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Verpflichtung Korkuts Anfang des Jahres. «Dann hat er aber mit der starken Rückrunde alle Kritiker beruhigt. Aber jetzt kommen die natürlich wieder aus ihren Löchern.» Die Schwaben haben in dieser Saison noch kein Pflichtspiel gewonnen.

Am Mittwoch spielt der VfB bei RB Leipzig. Zorniger, der die Profi-Teams beider Clubs trainierte, arbeitet seit über zwei Jahren als Trainer des dänischen Clubs Bröndby Kopenhagen. Im Vergleich zur dänischen Liga sieht er die Schnelllebigkeit des Trainergeschäfts in der Fußball-Bundesliga kritisch. «In meinem ersten Jahr hier hat es den ersten Trainerwechsel erst am letzten Spieltag vor der Winterpause gegeben. Da waren in der Bundesliga schon gefühlt die Hälfte aller Trainer entlassen», sagte er. «Wenn es nicht läuft, dann passiert das hier natürlich auch, aber bei weitem nicht mit der Geschwindigkeit, mit der in Deutschland reagiert wird.»