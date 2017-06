«Gute Erfahrungen gemacht» : FC Augsburg bezieht erneut Trainingslager in Südtirol

vergrößern 1 von 1 Foto: Uwe Anspach 1 von 1

Am 3. Juli begrüßt Trainer Manuel Baum sein Team nach dem Urlaub zu einem nicht öffentlichen Diagnostiktag. Vom 5. Juli an bezieht die Mannschaft ein zehntägiges Camp in Mals im Vinschgau, wie der Verein am Donnerstag bekanntgab. «Wir haben schon im vergangenen Jahr sehr gute Erfahrungen in Mals gemacht und sind davon überzeugt, dass wir uns dort auch diesmal wieder mit voller Konzentration auf den Pflichtspielstart vorbereiten können», sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. Termine für Testspiele gibt es zunächst noch nicht.

Mitteilung FCA

Tabelle Bundesliga

Spielplan FC Augsburg

Kader FC Augsburg

von dpa

erstellt am 01.Jun.2017 | 16:58 Uhr