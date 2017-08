Doppelpack von Gregoritsch : FC Augsburg gewinnt Testspiel 4:0 in Southampton

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Puchner 1 von 1

Ein Doppelpack von Michael Gregoritsch (35. Minute/39.) sowie Ja-Cheol Koo (67.) und Raphael Framberger (82.) bescherten dem Bundesligisten nach dem 1:2 beim FC Middlesbrough den verdienten Testspielssieg.

Die Augsburger konnten sich in einem unterhaltsamen Spiel bei Torwart Marwin Hitz und dem Aluminium bedanken, dass sie nicht in Rückstand gerieten. Eindrucksvoll betrieb dann Gregoritsch Eigenwerbung. Der vom Hamburger SV gekommene Offensivspieler bewies aus der Distanz und anschließend auch per Kopf seine Zielgenauigkeit. Koo und Framberger rundeten den erfolgreichen Auftritt ab.

Am Donnerstag reist der Tross des FCA wieder zurück in die Heimat. Die Fuggerstädter bestreiten im DFB-Pokal am 13. August beim 1. FC Magdeburg ihr erstes Pflichtspiel der Saison.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 22:50 Uhr