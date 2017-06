Kontrakt bis 2020 : FC Augsburg gibt Stürmer Günther-Schmidt Profivertrag

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

«Julian hat in den letzten beiden Jahren seit er beim FCA spielt eine tolle Entwicklung genommen», sagte Geschäftsführer Stefan Reuter. «Wir sind überzeugt, dass seine Entwicklung aber noch nicht abgeschlossen ist.»

Günther-Schmidt stand im Oktober 2016 beim 1:2 in Freiburg erstmals in der Bundesliga auf dem Feld. Am Ende brachte er es auf vier Spiele bei den Profis. In der Regionalliga erzielte er daneben in 19 Partien elf Tore. «Ich freue mich, dass der Trainer und die Verantwortlichen mir das Vertrauen entgegenbringen und meine Entwicklung fördern. Das möchte ich durch gute Leistungen zurückzahlen», sagte er.

Tags zuvor hatten die Schwaben den Weggang des zuletzt an Nürnberg ausgeliehenen Angreifers Tim Matavz zu Vitesse Arnheim verkündet.

