Muskelverletzung in der Wade : FC Augsburg muss sechs Wochen auf Finnbogason verzichten

Fußball-Bundesligist FC Augsburg muss sechs Wochen auf Torjäger Alfred Finnbogason verzichten. Der isländische Nationalstürmer habe eine Muskelverletzung in der Wade und falle deshalb so lange aus, sagte Trainer Manuel Baum am Freitag in Augsburg.

von dpa

02. Februar 2018, 14:03 Uhr

Finnbogason ist mit elf Treffern der drittbeste Torjäger der Liga. Außer dem 29-Jährigen fehlen im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Eintracht Frankfurt auch Jeffrey Gouweleeuw wegen eines Innenbandrisses im linken Knie und der gelbgesperrte Rani Khedira. «Es ist schmerzlich, Jeff und Alfred länger nicht auf dem Platz zu haben», sagte Baum zum Fehlen der zwei Leistungsträger.