Audi Cup : FC Bayern auch gegen SSC Neapel ohne Boateng und Robben

«Sie werden nicht spielen», kündigte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 0:3 des deutschen Rekordmeisters gegen den FC Liverpool mit dem Blick auf die zweite Partie im Rahmen des Audi Cups am Mittwoch (17.45 Uhr) gegen den SSC Neapel an. «Sie sind noch nicht in Topverfassung», begründete Ancelotti.

Für den Supercup gegen Borussia Dortmund am kommenden Samstag soll das Duo nach Angaben des Trainers jedoch bereit sein. «Wir wollen kein Risiko eingehen», begründete der Italiener den Verzicht auf Robben und Boteng bei dem Turnier. Boateng und Robben hatten auch schon auf der Asienreise des Rekordmeisters gefehlt und stattdessen in München individuell trainiert.

Angeschlagen beendeten Thiago und David Alaba die Partie gegen Liverpool. Beide hätten einen Schlag abbekommen, sagte Ancelotti: «Das wird kein großes Problem sein.» James Rodríguez musste wegen muskulärer Probleme vorzeitig ausgewechselt werden. Man werde den Kolumbianer am Mittwoch genauer untersuchen, berichtete Ancelotti.

von dpa

erstellt am 02.Aug.2017 | 07:33 Uhr