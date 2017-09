Bundesliga-Freitagsspiel : FC Bayern ohne Thiago gegen Wolfsburg - Robben wieder fit

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 21.Sep.2017 | 13:49 Uhr

Der Spanier laboriere an einer leichten Verletzung am Schambein, sagte Trainer Carlo Ancelotti. Der Italiener kündigte an, seine Mannschaft wieder auf mehreren Positionen zu verändern. Ziel sei zum Abschluss der Englischen Woche der dritte Sieg. «Wir wollen unseren guten Moment aufrechterhalten», sagte Ancelotti auch mit Blick auf die Champions-League-Partie bei Paris Saint-Germain.