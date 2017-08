Benefizkick statt Nationalelf : FC Bayern reist mit Neuer nach Offenbach

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

Löw wollte nach Neuers Fußbruch kein Risiko eingehen und verzichtete für die angehenden Qualifikationsspiele in Tschechien am Freitag und gegen Norwegen am Montag auf seine Nummer eins. Neben Neuer werden unter anderem auch Franck Ribéry, Rafinha und Javi Martínez bei dem Spiel des deutschen Rekordmeisters beim Regionalligisten dabei sein.

Die Einnahmen der Partie kommen voll und ganz den finanziell angeschlagenen Hessen zugute. «Kickers Offenbach ist ein Traditionsverein und war ein wichtiger Club in der Geschichte der Fußball-Bundesliga», erklärte Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Auch beim FC St. Pauli, Darmstadt 98 und Dynamo Dresden trat Bayern in der Vergangenheit schon zu «Retterspielen» an.

von dpa

erstellt am 29.Aug.2017 | 15:09 Uhr