1:0-Sieg in Herzogenaurach : FC Ingolstadt glückt Generalprobe gegen Gladbach

Der FC Ingolstadt hat eine Woche vor dem Zweitliga-Start eine erfolgreiche Generalprobe gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert.

von dpa

29. Juli 2018, 19:08 Uhr

Das Team von Trainer Stefan Leitl besiegte den Fußball-Bundesligisten in Herzogenaurach mit 1:0 (0:0). Der eingewechselte Stürmer Robert Leipertz erzielte das Tor in der 65. Spielminute nach Vorarbeit von Neuzugang Lucas Galvao. Der FCI startet am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei Jahn Regensburg.

Die Gladbacher machten in Franken Station auf dem Rückweg aus dem Trainingslager am Tegernsee. Ärgerlich für Trainer Dieter Hecking war neben dem Ergebnis, dass Abwehrspieler Nico Elvedi in der ersten Spielhälfte mit einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. Wegen der Hitze gab es einige Trinkpausen. Für die Gladbacher war es die erste Testspielniederlage in der Saisonvorbereitung.