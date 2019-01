Ausleihe von Sampdoria Genua : Fortuna Düsseldorf holt polnischen Nationalstürmer Kownacki

Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich kurz vor dem Ende der Winter-Transferperiode die Dienste des polnischen Nationalspielers Dawid Kownacki gesichert.

von dpa

31. Januar 2019, 17:35 Uhr

Wie der Club mitteilte, wird der Stürmer bis zum Saisonende von Sampdoria Genua plus anschließender Kaufoption ausgeliehen. Kownacki, der 2018 zum polnischen WM-Aufgebot zählte, hat für Genua in 39 Pflichtspielen zehn Treffer erzielt. Der 21-Jährige ist nach Jaroslav Drobny und Markus Suttner der dritte Winter-Neuzugang bei den Düsseldorfern. «Das hat super funktioniert in dieser Transferperiode», meinte Trainer Friedhelm Funkel.