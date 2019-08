Innenbandriss im Knie : Freiburgs Terrazzino fällt mit Knieverletzung aus

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss zum Saisonauftakt auf Offensivspieler Marco Terrazzino verzichten.

von dpa

03. August 2019, 17:14 Uhr

Der 28-Jährige erlitt im Training einen Innenbandriss im Knie, wie die Badener mitteilten. Terrazzino wird dem Team von Trainer Christian Streich damit mehrere Wochen fehlen.

Das erste Pflichtspiel steht am nächsten Samstag im DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Magdeburg an. In der Bundesliga bestreiten die Breisgauer das erste Spiel am 17. August gegen den FSV Mainz 05.