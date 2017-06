Langfristiger Vertrag : Gladbach verpflichtet Mittelfeldspieler Neuhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Timm Schamberger 1 von 1

Der 20 Jahre alte Neuhaus, der einen langfristigen Vertrag unterzeichnete, hatte in der vergangenen Saison für die Münchner «Löwen» zwölf Zweitligapartien bestritten. In der deutschen U20-Auswahl kam er bislang sechsmal zum Einsatz. In Düsseldorf solle Neuhaus nun vorerst weiter Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln, sagte Borussia-Sportchef Max Eberl.

Mitteilung Borussia Mönchengladbach

von dpa

erstellt am 30.Jun.2017 | 17:05 Uhr