Nach Oberschenkel-OP : Goretzka beim FC Bayern im Lauftraining zurück

München (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka ist knapp einen Monat nach einer Oberschenkel-Operation ins Lauftraining beim FC Bayern München zurückgekehrt.

08. Oktober 2019, 14:19 Uhr

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, drehte der 24-Jährige an der Säbener Straße erste Runden auf dem Rasen und machte auch Steigerungsläufe. Der Mittelfeldspieler kam in dieser Saison bislang nur im Supercup und in der ersten Runde des DFB-Pokals zum Einsatz. Die Partien in der Bundesliga und in der Champions League verpasste Goretzka wegen einer im August erlittenen Oberschenkelverletzung, die dann im September operiert wurde.