Bundesliga : Grethlein bleibt Aufsichtsratschef beim 1. FC Nürnberg

Nürnberg (dpa) - Thomas Grethlein bleibt Aufsichtsratsvorsitzender beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Nürnberg.

von dpa

23. Oktober 2018, 16:00 Uhr

Der 60-Jährige wurde in seinem Amt bestätigt und geht damit in sein fünftes Jahr als Chef des Kontrollgremiums bei den Franken, teilten die Nürnberger mit. Grethlein gehört dem Aufsichtsrat seit der Mitgliederversammlung 2014 an und steht ihm seit Oktober 2014 vor. Seine Stellvertreter bleiben Stefan Müller und Johannes Bisping.