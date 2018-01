Langkamp soll kommen : Hajrovic wechselt von Bremen nach Zagreb

Izet Hajrovic wechselt von Werder Bremen zum kroatischen Erstligisten Dinamo Zagreb, teilten die Bremer mit.

von dpa

31. Januar 2018, 16:56 Uhr

Der bosnische Fußball-Nationalspieler war 2014 von Galatasaray Istanbul gekommen, spielte zuletzt in den Planungen des neuen Trainers Florian Kohfeldt aber keine Rolle mehr. Wegen eines Kreuzbandrisses hatte Hajrovic lange pausieren müssen und war zwischendurch bereits an den spanischen Erstligisten SD Eibar ausgeliehen. Er stand in insgesamt 38 Bundesligaspielen für Werder auf dem Platz.

Unterdessen steht Sebastian Langkamp vor einem Wechsel an die Weser. Der Innenverteidiger von Hertha BSC absolvierte am Mittwoch bereits den Medizincheck in Bremen. Nach der Freistellung von Lamine Sané aus disziplinarischen Gründen hatte Werder in der Defensive noch akuten Handlungsbedarf. Sané hatte kurz vor Schließung des Transferfensters noch keinen neuen Verein gefunden.