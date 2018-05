Vertrag bis 2022 : Hamburger SV verpflichtet Nachwuchsstürmer Wintzheimer

Der Hamburger SV hat den 19 Jahre alten Manuel Wintzheimer verpflichtet und damit den zweiten Neuzugang für die Saison 2018/19 präsentiert.

von dpa

01. Mai 2018, 12:00 Uhr

Der Angreifer wechselt ablösefrei aus dem U19-Team von Bayern München zum Fußball-Bundesligisten aus der Hansestadt. Der Vierjahres-Vertrag läuft bis zum Jahr 2022. Zuvor hatte bereits Verteidiger David Bates (von den Glasgow Rangers) beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Dino unterschrieben.

«Wir sind froh, dass sich Manuel mit voller Überzeugung für den HSV entschieden hat. Er ist ein Spieler, der mit seinem beidfüßigen Torabschluss eine echte Stärke hat und uns auch aufgrund seiner Persönlichkeit überzeugt hat», sagte HSV-Kaderplaner Johannes Spors in einer Mitteilung auf der Club-Homepage.

Wettbewerbsübergreifend hat Wintzheimer in der laufenden Serie 41 Tore in 46 Pflichtspielen für die A-Junioren und das Regionalliga-Team der Bayern sowie die deutsche U19-Nationalmannschaft erzielt. «Ich bin dankbar, dass ich meinen ersten Profivertrag unterschreiben durfte», sagte der 19-Jährige: «Der Club, das Stadion und die Fans – auf all' das freue ich mich sehr.»