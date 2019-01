Knieoperation : Hannover 96 ohne Toptalent Maina ins Trainingslager

Ohne sein Toptalent Linton Maina und ohne einen Ersatz für den verletzten Stürmer Niclas Füllkrug wird Fußball-Bundesligist Hannover 96 ein achttägiges Trainingslager im spanischen Marbella beziehen.

von dpa

02. Januar 2019, 16:31 Uhr

Der 19 Jahre alte Maina muss wegen anhaltender Knieprobleme am Meniskus operiert werden. Er wird dem Tabellenvorletzten voraussichtlich für vier bis sechs Wochen fehlen. Auch das Nordderby zum Rückrunden-Auftakt zwischen Hannover 96 und Werder Bremen wird am 19. Januar ohne den Flügelstürmer stattfinden. Der Verein bestätigte am Mittwochnachmittag eine entsprechende Meldung des Internetportals «Sportbuzzer».

Die abstiegsbedrohten 96er haben sich in dieser Winterpause bislang mit dem Innenverteidiger Kevin Akpoguma von 1899 Hoffenheim und dem Flügelspieler Nicolai Müller von Eintracht Frankfurt verstärkt. Beide Spieler werden bis zum Saisonende ausgeliehen. Weitere Verstärkungen für den Angriff und das Mittelfeld sind in Hannover im Gespräch. Der Verein möchte jedoch erst den Norweger Iver Fossum verkaufen, um sich mindestens einen weiteren Neuzugang leisten zu können.