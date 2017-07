Wegen der Kader-Qualität : Hasenhüttl: Nicht oft mit derselben Formation spielen

vergrößern 1 von 1 Foto: Andreas Gebert 1 von 1

«Ich glaube nicht, dass wir sehr oft zweimal hintereinander mit derselben Formationen spielen werden», sagte der Coach des Tabellenzweiten der vergangenen Saison in der Fußball-Bundesliga im Trainingslager in Seefeld.

Hasenhüttl begründete die voraussichtlichen Umstellung mit der größeren Qualität, die sein Kader nun hat. Die neuen Spieler würden sich schnell Ansprüche erarbeiten und den Konkurrenzkampf schärfen. Zudem müsse RB mehr Partien bestreiten als in der vergangenen Spielzeit. 2016/2017 kam der damalige Aufsteiger auf 35 Pflichtspiele, nachdem die Leipziger in der ersten Runde des DFB-Pokals bereits ausgeschieden waren.

In der neuen Saison warten auf RB mindestens auch noch sechs Partien in der Champions League von Mitte September bis Anfang Dezember. «Ich weiß jetzt schon, dass die Stammspieler vom letzten Jahr dankbar sein werden, dass sie nicht jedes Spiel machen müssen», sagte Hasenhüttl, der sein Team noch bis kommenden Freitag im Camp in Seefeld auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. Eine Stammformation habe er auch noch überhaupt nicht im Kopf.

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 13:18 Uhr