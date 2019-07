RB Leipzig : «Hatte es schleifen lassen» - Augustin hofft auf Neustart

Leipzig (dpa) – Stürmer Jean-Kevin Augustin von Fußball-Bundesligist RB Leipzig hatte vergangene Saison mit Fitnessproblemen zu kämpfen.

von dpa

23. Juli 2019, 10:23 Uhr

«Es war ganz einfach so, dass ich nicht fit genug war, um mitzuhalten. Ich hatte es schleifen lassen», sagte der Franzose der «Bild»-Zeitung. «Ich habe zwar immer trainiert, aber ich konnte nicht richtig powern. Ich habe dann auch etwas zugenommen.»Der 22-Jährige kam in der Saison 2018/19 nur auf 17 Liga-Einsätze. Seine drei Saisontore schoss der Angreifer innerhalb der ersten fünf Spieltage. Um zu alter Stärke zurückzufinden, hatte Augustin in der Sommerpause ein privates Fitnesscamp absolviert. «Alle haben gesagt, dass sie froh sind, dass ich wieder in der Verfassung bin, wie ich mal war», sagte Augustin über die Saisonvorbereitung in Leipzig.