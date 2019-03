Nach Freiburg-Leihe : Hoffenheim plant zur neuen Saison wieder mit Grifo

Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim schließt einen Verbleib des ausgeliehenen Vincenzo Grifo beim SC Freiburg über den Sommer hinaus aus.

von dpa

23. März 2019, 11:22 Uhr

«Er ist fest für unseren Kader der nächsten Saison eingeplant», sagte Hoffenheims Manager Alexander Rosen der «Bild»-Zeitung. Der Mittelfeldspieler war zur Rückrunde auf Leihbasis zurück zu seinem früheren Verein nach Freiburg gewechselt und hatte sich dort zuletzt in starker Form präsentiert. In acht Einsätzen erzielte der italienische Nationalspieler drei Treffer und gab vier Torvorlagen.

Zuvor hatte sich der 25-Jährige bei Borussia Mönchengladbach und in Hoffenheim nicht wie erhofft durchsetzen können. In seiner früheren Heimat Freiburg hingegen blüht Grifo wieder auf. Die Breisgauer sollen daher an einer längerfristigen Verpflichtung des Spielmachers interessiert sein. Auch aus Italien gibt es angeblich Interesse an Grifo.