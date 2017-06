Vertrag bis 2021 : Jhon Cordoba wechselt von Mainz 05 zum 1. FC Köln

vergrößern 1 von 1 Foto: Thomas Frey 1 von 1

Für Mainz spielte Cordoba 51 Mal in der Fußball-Bundesliga und erzielte dabei zehn Tore. In der vergangenen Spielzeit traf der Kolumbianer in 29 Ligapartien fünfmal. «Jhon Cordoba ist ein Zentrumsstürmer mit Tempo, Robustheit und Zug zum Tor», sagte Kölns Geschäftsführer Jörg Schmadtke.

von dpa

erstellt am 28.Jun.2017 | 18:51 Uhr