Nach drei Monaten Pause : Johnson zurück im Gladbacher Mannschaftstraining

Mittelfeldspieler Fabian Johnson ist nach drei Monaten Verletzungspause ins Mannschaftstraining bei Borussia Mönchengladbach zurückgekehrt. Der 30-Jährige absolvierte am Mittwoch nach Rückenproblemen die gesamte Einheit beim Fußball-Bundesligisten.

von dpa

07. März 2018, 16:08 Uhr

«Ich hatte keine Beschwerden und hoffe, dass das der nächste Schritt nach vorne war», sagte Johnson, der zuletzt am 3. Dezember gegen den VfL Wolfsburg (0:3) auflief. Eine schnelle Rückkehr in der Liga sei aber ausgeschlossen. «Ich werde zuvor sicher noch die eine oder andere Extraschicht absolvieren müssen», sagte Johnson. Am Samstag spielt Gladbach bei Bayer Leverkusen.