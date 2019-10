Einsatz weiter ungewiss : Keine schwerere Verletzung bei Leverkusens Lars Bender

Der Einsatz von Lars Bender für Bayer 04 Leverkusen im Bundesliga-Topspiel gegen RB Leipzig ist weiter ungewiss.

03. Oktober 2019, 17:48 Uhr

Immerhin habe sich der 30 Jahre alte Defensivspieler in dieser Woche in Turin keine strukturelle Muskelverletzung zugezogen. Bender hatte vor dem Gastspiel bei Juventus in der Champions League (0:3) kurzfristig wegen Oberschenkelproblemen passen müssen. Ob er gegen Leipzig ins Team des Fußball-Bundesligisten zurückkehren an, sei aber offen, hieß es.