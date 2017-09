Oberschenkelprobleme : Keitas Einsatz gegen Istanbul ungewiss - Hasenhüttl hofft

vergrößern 1 von 1 Foto: John Walton 1 von 1

von dpa

erstellt am 23.Sep.2017 | 19:56 Uhr

Der in der Fußball-Bundesliga weiterhin gesperrte 22-Jährige aus Guinea klagt über Oberschenkelprobleme. Keita habe in dieser Woche kein einziges Mal richtig trainiert, berichtete RB-Trainer Ralph Hasenhüttl am Samstag nach dem 2:1-Sieg der Leipziger gegen Eintracht Frankfurt.

Keita fehlte in dieser Partie wie schon beim 0:1 am Dienstag in Augsburg gesperrt. «Er hätte die zwei Spiele wahrscheinlich sowieso nicht machen können», sagte Hasenhüttl in Bezug auf die Blessur. «Aber ich hoffe trotzdem noch, dass es bis Dienstag reicht für ihn.»

