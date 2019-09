Nächster Werder-Ausfall : Knie-OP bei Möhwald: Bremer Verletzungspech hält an

Fußball-Bundesligist Werder Bremen beklagt den nächsten langfristigen Ausfall.

Avatar_prignitzer von dpa

06. September 2019, 13:18 Uhr

Mittelfeldspieler Kevin Möhwald muss am nächsten Montag am Knie operiert werden und wird dem Verein deshalb mindestens für die Dauer der kompletten Hinrunde fehlen. Das gaben die Bremer am Freitag bekannt. «Eine genaue Ausfallzeit wird erst im Laufe der nächsten Woche nach dem erfolgten Eingriff bekannt, doch der 26-jährige Mittelfeldspieler wird in der Hinrunde definitiv nicht mehr eingreifen können», heißt es in der Mitteilung.

Werder wird seit dem Beginn der Vorbereitung auf diese Saison von starkem Verletzungspech geplagt. Neben Möhwald werden auch Linksverteidiger Ludwig Augustinsson und Mittelfeldspieler Philipp Bargfrede noch für längere Zeit fehlen. Auch die Verteidiger Ömer Toprak, Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp sowie Angreifer Milot Rashica stehen schon mindestens seit August nicht zur Verfügung.