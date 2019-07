Vertrag bis 2023 : Köln verpflichtet tunesischen Nationalspieler Skhiri

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat sich mit dem tunesischen Fußball-Nationalspieler Ellyes Skhiri verstärkt.

von dpa

29. Juli 2019, 17:13 Uhr

Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier und unterschrieb am Montag einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Über die Ablöse-Modalitäten gab der FC nichts bekannt. Laut Medienberichten soll die Summe zwischen vier und sechs Millionen Euro betragen.

Ins Trainingslager nach Kitzbühel wird Skhiri noch nicht nachreisen, da er nach dem Afrika-Cup noch Urlaub hat. Er soll in etwa zwei Wochen zu seiner neuen Mannschaft stoßen. Bei dem Turnier in Ägypten hatte der 23-malige Nationalspieler mit Tunesien Platz vier erreicht. Skhiris Vertrag in Montpellier, wo er in vier Spielzeiten 133 Pflichtspiele bestritt, wäre 2020 ausgelaufen. In ihm hat Köln nach dem Belgier Birger Verstraete von KAA Gent den erhofften zweiten «Sechser» verpflichtet.