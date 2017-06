Heidel: Klares Zeichen setzen : Konopljankas Berater entschuldigt sich bei Schalke 04

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Thissen 1 von 1

«Sein Berater hat mich angerufen und sich in seinem Namen entschuldigt: Die emotionalen Aussagen täten ihm leid. Wir werden das trotzdem nicht durchgehen lassen und ein klares Zeichen setzen, denn so etwas geht nicht», sagte Schalke-Manager Christian Heidel der «Sport Bild».

Weinzierl, inzwischen selbst auf Schalke entlassen, hatte dem Ukrainer mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihm plane. Daraufhin kritisierte ihn der 27-Jährige in einem Interview in seiner Heimat in ungewohnter Schärfe. «Er ist ein Feigling! Und ich sage es ganz ehrlich: Er bleibt nicht länger Trainer dieser Mannschaft. Ansonsten steigt Schalke in die 2. Liga ab», sagte Konopljanka. Heidel hatte daraufhin eine hohe Geldstrafe für den Profi angekündigt.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 18:56 Uhr