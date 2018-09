Wolfsburg-Coach : Labbadia würde gern einmal in Italien trainieren

Trainer Bruno Labbadia vom VfL Wolfsburg möchte in Zukunft auch einmal in der Heimat seiner Eltern arbeiten.

von dpa

10. September 2018, 11:42 Uhr

«Es würde mich sicher irgendwann mal reizen, eine Mannschaft in Italien zu trainieren», sagte der 52-Jährige dem «Kicker». Labbadias Eltern kamen in den 50er-Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland. «Ich fühle mich als Deutscher, wurde hier geboren, habe auch nur noch den deutschen Pass», sagte der zweimalige deutsche Nationalspieler. «Das Italienische habe ich aber ebenso in mir drin. Wenn Deutschland gegen Italien spielt, soll immer die bessere Mannschaft gewinnen.»