Testspielsieg : Larsen erzielt vier Tore bei Alcácer-Debüt in Osnabrück

Beim Debüt von Paco Alcácer im Trikot von Borussia Dortmund hat Jakob Bruun Larsen dem spanischen Neuzugang die Schau gestohlen.

von dpa

06. September 2018, 21:05 Uhr

Der 19 Jahre alte dänische Stürmer erzielte beim 6:0 (5:0)-Testspielsieg des Fußball-Bundesligisten beim Drittligaclub VfL Osnabrück gleich vier Treffer in der ersten Hälfte (9./24./26./41.). Nach Bruun Larsens Hattrick traf in Sergio Gómez (32.) ein weiteres BVB-Talent zum zwischenzeitlichen 4:0. Maximilian Philipp (78.) erzielte im Stadion an der Bremer Brücke den Endstand.

Dortmunds Trainer Lucien Favre bot in dem Test neben dem erst in der vergangenen Woche vom FC Barcelona verpflichteten Alcácer, der 74 Minuten lang ein eher unauffälliges Debüt feierte, auch die zuletzt in der Bundesliga nicht berücksichtigten Mario Götze, Shinji Kagawa und Julian Weigl in der Startformation auf.