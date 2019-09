Tschechischer Stürmer : Leipzig leiht Patrik Schick von AS Rom aus

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sich mit Patrik Schick verstärkt. Der Stürmer aus Tschechien wird zunächst für ein Jahr vom italienischen Erstligisten AS Rom ausgeliehen. Zudem wurde nach Angaben der Leipziger eine Kaufoption ausgehandelt.

Avatar_prignitzer von dpa

02. September 2019, 18:40 Uhr

Schick ersetzt den am Sonntag nach Monaco verliehenen Franzosen Jean-Kévin Augustin. Der 23 Jahre alte Schick gilt wie der dänische Nationalspieler Yussuf Poulsen als kopfballstarke Anspielstation im Angriff. Der tschechische Nationalspieler stammt aus der Jugend von Sparta Prag und spielte in Italien für AS Rom und für Sampdoria Genua.