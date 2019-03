Angebliches Bayern-Interesse : Leverkusen will sich zu Havertz-Spekulationen nicht äußern

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen will sich zu Transfergerüchten um Nationalspieler Kai Havertz nicht äußern. «Zu irgendwelchen Spekulationen haben wir nichts zu sagen», hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur von Vereinsseite.

von dpa

28. März 2019, 12:01 Uhr

Die «Sport Bild» hatte zuvor berichtet, der 19-Jährige solle den Leverkusenern bei einem Verkauf mindestens einen Betrag von 100 Millionen Euro bringen. Havertz' aktueller Marktwert wird auf 65 Millionen Euro taxiert.

In jüngerer Vergangenheit wurde Havertz vermehrt mit dem deutschen Rekordmeister Bayern München in Verbindung gebracht. In Leverkusen hat der offensive Mittelfeldspieler noch einen Vertrag ohne Ausstiegsklausel bis zum 30. Juni 2022. Havertz soll auch bei anderen europäischen Top-Vereinen auf der Wunschliste stehen.

Die Bilanz des jungen Profis ist eindrucksvoll: In bislang 80 Bundesligaspielen erzielte er 17 Tore und bereitete 19 vor. Der «Sport Bild» zufolge soll Havertz im Sommer 2020 zu Bayern München kommen.