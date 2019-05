Transfermarkt : Lewandowski würde Sané-Wechsel zum FC Bayern begrüßen

Torjäger Robert Lewandowski würde eine Verpflichtung des deutschen Fußball-Nationalspielers Leroy Sané von Manchester City durch den FC Bayern München begrüßen.

22. Mai 2019, 16:02 Uhr

«Das ist ein Spieler mit großer Qualität und großem Potenzial. Ich habe gesehen, wie gut er ist. So ein Spieler kann die Mannschaft vom ersten Spiel an verbessern», sagte der 30 Jahre alte Pole bei einem Pressegespräch in München.

Der 23 Jahre alte Ex-Schalker Sané steht beim englischen Meister noch bis 30. Juni 2021 unter Vertrag. Der ehemalige Bayern-Coach Pep Guardiola soll aber angeblich bereit sein, Sané ziehen zu lassen.

Der Flügelstürmer wäre ein hochkarätiger Zugang für die Münchner, bei denen am Saisonende die erfolgreiche Ära von Franck Ribéry (36) und Arjen Robben (35) endet. «Wenn ein Spieler kommt, muss er direkt helfen», sagte Lewandowski zur Qualität von Spielern, die der deutsche Meister für seine internationalen Ziele brauche. Der Bundesliga-Torschützenkönig rechnet noch mit weiteren Zugängen: «Ich denke, Bayern hat noch nicht das letzte Wort gesagt.»