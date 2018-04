Stark gegen Leverkusen : Lob für Sancho: 18-Jähriger erobert Herzen der BVB-Fans

Ein erst 18 Jahre altes Talent aus England hat die Herzen der BVB-Fans im Sturm erobert. Mit seinem ersten Bundesliga-Treffer im neunten Einsatz und zwei Torvorlagen war Jadon Sancho neben Marco Reus der Matchwinner beim 4:0 gegen Leverkusen.

von dpa

22. April 2018, 11:59 Uhr

«Ich hatte schon kurz vor meinem Treffer die große Chance und habe sie vergeben. Danach habe ich mir gesagt, dass ich heute unbedingt einen machen muss», sagte der Fußballprofi zu seiner 1:0-Führung vor der Südtribüne: «Ich bin einfach nur glücklich.»

Mit 18 Jahren und 27 Tagen ist Sancho der jüngste englische Torschütze der Bundesliga-Geschichte und der erste Engländer, der im BVB-Trikot traf. «Ich bin sehr stolz, dass der Trainer mir in so einem wichtigen Spiel das Vertrauen geschenkt hat und dass ich dieses mit einer guten Leistung zurückzahlen konnte», sagte Sancho.

Das dribbelstarke Offensiv-Talent war zu Saisonbeginn aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City ins Revier gewechselt. Seine Eingewöhnung brauchte etwas Zeit, zumal Sancho, der optisch und in seiner Spielweise ein wenig an Leroy Sané erinnert, mit Verletzungen kämpfte. «Jadon ist technisch herausragend», lobte Reus. Trainer Peter Stöger sagt ihm eine große Zukunft voraus. «Wenn er Klarheit in seine Arbeit bringt, dann wird er auch Erfolg hier haben.»