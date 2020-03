Ehemaliger Hertha-Profi : Marcelinho nach Rücktritt: «Traumhafte» fünf Hertha-Jahre

Auch bei mehr als zwei Dutzend Stationen in seiner Fußball-Laufbahn wird Hertha BSC für Vereins-Legende Marcelinho immer einen besonderen Platz im Herzen haben.

Avatar_prignitzer von dpa

22. März 2020, 08:36 Uhr

«Berlin ist für mich wie eine zweite Heimat und Hertha ist der Verein, den ich am meisten schätze in meiner Karriere. Das waren traumhafte fünf Jahre», sagte der Brasilianer, der vor einer Woche erst im Alter von 44 Jahren aufgehört hatte, der «Bild am Sonntag». «Ich schaue immer nach den Ergebnissen und in der Tabelle, wie Hertha gespielt hat. Ich fühle mit, wenn die Mannschaft verliert und freue mich, wenn sie gewinnt.»

Der Mittelfeldspieler hatte von 2001 bis 2006 bei Hertha BSC gespielt und war zum Fan-Liebling geworden. Zuletzt war er noch für AD Perilima in seiner Heimat aktiv. Marcelinho bekräftigte seinen Plan, in anderer Rolle nach Berlin zurückkehren zu wollen. «Ich habe vor, wieder nach Berlin zu kommen und ein Praktikum bei Hertha zu machen nach meiner Trainerausbildung in Brasilien.» Geschäftsführer Michael Preetz hatte seinen früheren Teamkollegen bereits zuletzt als einen «der größten Hertha-Spieler aller Zeiten» bezeichnet und ihm eine Hospitation angeboten.

Während seiner aktiven Zeit war Marcelinho in Berlin neben seiner feinen Technik auch für ausgefallene Haarfarben bekannt, das Nachtleben übte eine besondere Faszination auf ihn aus. «Ich habe sehr viel Geld für Partys mit falschen Freunden ausgegeben», sagte er im Rückblick auf frühere Zeiten. «Viele waren nur so lange bei mir, wie ich das Geld verdient habe und ihnen etwas bieten konnte. Danach sind viele gegangen.» Nach einem Schlaganfall vor zwei Jahren stand Marcelinho schnell wieder auf dem Platz. «Nach dieser Sache haben Gottes Worte mein Herz erst wirklich erreicht», sagte er. «Deswegen habe ich heute Frieden und Ruhe.»