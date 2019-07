Wunschspieler Nummer eins : Matthäus hofft weiter auf Sané-Transfer zum FC Bayern

Bayern-Botschafter Lothar Matthäus spürt beim deutschen Fußball-Rekordmeister keine Transfernervosität und hofft weiter auf eine Verpflichtung von Leroy Sané.

von dpa

23. Juli 2019, 10:20 Uhr

«Über den Wunschspieler Nummer eins ist ja bereits viel gesprochen worden. Ich denke, es ist und bleibt Leroy Sané. Seine Einsatzzeiten beim FC Bayern wären mit Sicherheit höher und garantierter als bei Manchester City. Für die Bayern wäre es ein Spieler, der sie sofort weiterbringt, mit dem sie ein Zeichen an die Konkurrenz senden und der auch in jeder Hinsicht ein richtiger Hingucker wäre», schrieb der deutsche Rekordnationalspieler in seiner Online-Kolumne für den Sender Sky.

Matthäus begleitet die Münchner auf der Saisonvorbereitungsreise in den USA. «Der Spaß und die Freude kommen nicht zu kurz, gleichzeitig wird aber intensiv und konzentriert gearbeitet. Auch wenn das Ganze mit Reise-Strapazen einhergeht, so machen die Spieler und die Verantwortlichen einen sehr guten Eindruck auf mich», berichtete Matthäus, der in der Vorwoche auch bei einem Besuch der Nationalen US-Raumfahrtbehörde NASA dabei war. Er spüre eine Vorfreude bei den Bayern auf die anstehende Saison und das erwartete Titel-Duell mit Borussia Dortmund.

Im Gegensatz zum nationalen Konkurrenten, der noch einen zu großen Kader habe, sei der Bayern-Kader «ein bisschen zu klein». Er rechne noch mit einem bis zwei neuen Flügelspielern. Sané würde laut Matthäus besser zu den Bayern passen als andere Topstars wie Gareth Bale, Neymar oder Coutinho.