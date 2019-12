Borussen-Sportdirektor : Max Eberl: Meisterschaft nicht in den Gedanken

Trotz des Höhenfluges in der Fußball-Bundesliga will Borussia Mönchengladbach auch in der Europa League weiter erfolgreich bleiben.

07. Dezember 2019, 09:55 Uhr

«Die Borussia ist ein Verein, der diesen Wettbewerb lebt, die Zuschauer genauso wie die Mannschaft. Für uns ist Europa Ambition pur», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl in einem Interview der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». Sich aufgrund der bisherigen Leistungen nur auf einen möglichen Meisterschaftskampf in der Bundesliga zu konzentrieren, komme nicht infrage. Gladbach ist in der Gruppe J Tabellenführer und kann im europäischen Wettbewerb überwintern.

Experten trauen den «Fohlen» in der Bundesliga viel zu. Eberl und Gladbach sprechen zwar forscher über ihre Ansprüche als in den Jahren zuvor. Zu forsch aber dann doch nicht, von der Meisterschaft schon gar nicht. «Wir können wieder in den Europapokal kommen, über das andere haben wir uns noch keine großen Gedanken gemacht», sagte der 46-Jährige. Denn noch sei die Borussia nicht auf Augenhöhe mit Borussia Dortmund, Bayern München und RB Leipzig: «Aber wir haben einige große Namen der Liga hinter uns gelassen.»

Für Stürmer Marcus Thuram ist die «Meisterschaft kein Tabuwort, aber wir sprechen nicht darüber», sagte der 22-Jährige im Eurosport-Interview. «Es ist eine sehr offene Meisterschaft. Jedes Team kann jedes Wochenende gewinnen.»