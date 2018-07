Mit Belgien WM-Dritter : Medien: BVB an Verpflichtung von Axel Witsel interessiert

Bundesligist Borussia Dortmund ist nach übereinstimmenden Medienberichten an einer Verpflichtung des belgischen Fußball-Nationalspielers Axel Witsel interessiert.

von dpa

22. Juli 2018, 11:57 Uhr

Das meldete die «Bild»-Zeitung. Zuerst hatte die Funke Mediengruppe über das BVB-Interesse an dem 29 Jahre alten Mittelfeldspieler berichtet. Witsel hatte mit Belgien bei der Weltmeisterschaft in Russland den dritten Platz belegt. Derzeit steht er bei Tianjin Quanjian in China unter Vertrag, wo auch der ehemalige Kölner Anthony Modeste aktiv ist.