Vor Relegation gegen Kiel : Medien: Schmadtke neuer Geschäftsführer Sport in Wolfsburg

Jörg Schmadtke wird nach Informationen von «Kicker» und «Bild»-Zeitung zur neuen Saison Geschäftsführer Sport beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg.

von dpa

13. Mai 2018, 12:07 Uhr

Der 54 Jahre alte Rheinländer habe mit den Niedersachsen in kurzer Zeit eine Einigung erzielt, hieß es in übereinstimmenden Berichten. Wolfsburg muss noch immer um den Verbleib in der Bundesliga kämpfen und tritt in der Relegation (17. und 21. Mai) gegen den Zweitliga-Dritten Holstein Kiel an.

Nach Angaben des «Kicker» ist Schmadtke auch bereit, den Verein in der 2. Bundesliga zu übernehmen. Geschäftsführer Wolfgang Hotze war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.