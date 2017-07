Freigestellter Profi : Modeste will sich in Kölner Trainingsbetrieb einklagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Federico Gambarini 1 von 1

Dabei will der Kläger, also der 29 Jahre alte Franzose Modeste, im Rahmen eines einstweiligen Verfügungsverfahrens seine Wiederteilnahme am Trainingsbetrieb und dem derzeit in Österreich laufenden Trainingslager erwirken, gab das Arbeitsgericht bekannt.

Der 1. FC Köln hatte zuvor mitgeteilt, Modeste sei freigestellt, «damit er sich mit seiner Zukunftsplanung beschäftigen und über seine Karriere nachdenken kann». Danach war die Mannschaft von Chefcoach Peter Stöger in die erste zentrale Vorbereitungsmaßnahme nach Bad Radkersburg aufgebrochen.

Hintergrund ist der seit Wochen im Raum stehende Transfer des Kölner Torjägers zum chinesischen Verein Tianjin Quanjian.

Vereinsmitteilung des 1. FC Köln vom 9. Juli

von dpa

erstellt am 11.Jul.2017 | 16:21 Uhr