Nach Spekulationen : Nagelsmann-Berater: Keine Ausstiegsklausel in Hoffenheim

von dpa

erstellt am 17.Sep.2017 | 07:38 Uhr

«Ich äußere mich in der Regel nicht zu Vertragsinhalten. In diesem Fall muss ich mal eine Ausnahme machen, da mir über eine Ausstiegsklausel von Julian in Hoffenheim nichts bekannt ist», sagte Kosicke der «Bild am Sonntag». Seit der Vertragsverlängerung von Nagelsmann beim Fußball-Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim im Juni war immer wieder über eine Ausstiegsklausel des 30 Jahre alten Trainer-Aufsteigers spekuliert worden.