Drohender Ausfall : Nationalspieler Hummels verletzt sich vor Pokalfinale am Fuß

Fußball-Nationalspieler Mats Hummels hat sich eine Woche vor dem DFB-Pokalfinale im letzten Bundesligaspiel des FC Bayern München verletzt. «Ich habe mir kurz vor Schluss noch etwas am Fuß geholt», berichtete der 29 Jahre alte Innenverteidiger nach dem 1:4 gegen den VfB Stuttgart.

von dpa

12. Mai 2018, 19:45 Uhr

Er zog sich die Blessur bei einem Zweikampf zu. «Wir müssen es nochmal genauer anschauen. Wir hoffen, dass es nichts Größeres, nichts Ernsthaftes ist», berichtete der Bayern-Profi. «Aber es ist schon schmerzhaft. Man muss schon gucken, wie es sich entwickelt.»

Der deutsche Meister trifft am kommenden Samstag in Berlin im Pokalendspiel auf Eintracht Frankfurt. Vier Tage später beginnt für Hummels mit der Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft vom 14. Juni bis 15. Juli in Russland.