Eurosport : Nord-Duell am Freitag nicht im Free-TV

vergrößern 1 von 1 Foto: Sebastian Kahnert 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Sep.2017 | 12:45 Uhr

«Hannover gegen Hamburg am Freitag und Hoffenheim gegen Hertha BSC am Sonntagmittag werden wie gewohnt über unseren Player zu sehen sein», sagte ein Eurosport-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Zuletzt hatte es Überlegungen gegeben, das Nord-Duell am Freitag (20.30 Uhr) im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Eurosport hat das Recht, dies bei einem Spiel pro Halbserie zu tun. Welche Partie das in der Hinserie sein wird, ist aber noch unklar. Die übrigen Spiele muss der Spartensender über das Internet per Stream zeigen, da sich Eurosport nicht über eine Einspeisung bei Sky mit dem Pay-TV-Sender einigen konnte.

Beim im Internet genutzten kostenpflichtigen Eurosport Player hatte es zuletzt aber wiederholt technische Pannen gegeben. Der HSV, der am Freitag zum dritten Mal in Serie freitags antritt, hatte deswegen bereits Beschwerde bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) eingereicht. Eurosport rechnet nach eigener Aussage mit einer Verbesserung am Freitag. «Wir investieren immer in weitere Upgrades und machen da auch gute Fortschritte. Ja, wir gehen davon aus, dass wir uns weiter verbessern», sagte der Sprecher.

Möglich ist auch, die Spiele über den teureren, aber technisch einwandfreien Satelliten-Empfang HD+ zu schauen.

DFL-Erklärung zu Technik-Pannen