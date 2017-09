Neubesetzung noch offen : Peters kündigt Rücktritt als HSV-Aufsichtsratschef an

vergrößern 1 von 1 Foto: Markus Scholz 1 von 1

In einem auf der Vereinshomepage veröffentlichten Interview sagte Amtsinhaber Andreas C. Peters, nicht mehr kandidieren zu wollen: «Ich selbst stehe in der neuen Amtszeit als Vorsitzender des Aufsichtsrates absprachegemäß nicht mehr zur Verfügung.»

Peters steht dem Aufsichtsrat seit Februar vor. Der Rechtsanwalt hatte die Nachfolge von Karl Gernandt angetreten, der das Amt im Dezember 2016 wegen Indiskretionen im Kontrollgremium niedergelegt hatte.

«In unserer Situation im Winter ging es darum, die an der Spitze des Aufsichtsrates entstandene Lücke zügig, adäquat und ohne viel Aufhebens für die verbliebene Amtszeit zu schließen», sagte Peters. Es sei vereinbart gewesen, dass er das Amt nicht dauerhaft ausüben werde. Einen genauen Termin für die Neubesetzung des Aufsichtsrates gibt es noch nicht.

