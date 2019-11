Mitgliederversammlung : Pfiffe für BVB-Profis - Reus: «Können es besser»

Die Mannschaft von Borussia Dortmund ist bei der Jahreshauptversammlung des Fußball-Bundesligisten von einigen Mitgliedern mit Pfiffen und Buhrufen empfangen worden.

Avatar_prignitzer von dpa

24. November 2019, 13:25 Uhr

Zwei Tage nach dem glücklichen 3:3 (0:3) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn äußerten einige Mitglieder ihren Unmut. «Wir dürfen die Verantwortung nicht immer weiter schieben», sagte Kapitän Marco Reus zur jüngsten Kritik an Trainer Lucien Favre. «Wir auf dem Platz müssen in der Lage sein, ein Spiel wie gegen Paderborn zu gewinnen. Wir haben genug Qualität im Kader, um das zu zeigen.»

Die Jahreshauptversammlung hatte mit Ehrungen und Berichten begonnen. «Auch an Tag zwei nach der katastrophalen Leistung von Freitag gibt es erhöhten Klärungs- und Redebedarf», sagte Präsident Reinhard Rauball, dessen Wiederwahl ebenfalls auf dem Programm stand.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sprach Trainer Lucien Favre trotz der zuletzt enttäuschenden Auftritte das Vertrauen aus, aber auch eine klare Trendwende in den kommenden Partien gefordert. «Am Ende ist Fußball immer über Ergebnisse definiert. Wir hoffen, dass es gelingt, eine Wende zum Positiven herbeizuführen», sagte Watzke bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten. An Coach Favre gewandt sagte er: «Lucien, du hast weiterhin unser Vertrauen.»

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hatte zuvor bereits angekündigt, dass Favre trotz der Kritik an dem Trainer auch am Mittwoch in der Champions League beim FC Barcelona auf der Bank sitzen werde. Watzke nahm in seiner Rede am Sonntag auch die Mannschaft in die Pflicht. «Ihr müsst zeigen, dass wir in die beiden schweren Spiele in Barcelona und Berlin mit einer Haltung reingehen», sagte er. «Wir sind Borussia Dortmund, das muss man sehen. Reißt euch zusammen, strafft euch. Versucht so aufzutreten, wie das von Borussen erwartet wird.»