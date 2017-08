Award für neues Heimtrikot : RB Leipzig ist Trikotmeister der neuen Bundesliga-Saison

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

Den «Trikotmeister»-Award vergab die Jury aus Dozenten und Studierenden aus dem Fachbereich Modedesign an die Sachsen, weil das Design mit kräftigem Rot und sonnigem Gelb auf weißem Grund überzeugte, hieß es am Freitag in einer Pressemitteilung.

Bereits zum elften Mal hatte die Hochschule die Erstliga-Clubs aufgefordert, ihre Saisontrikots einzureichen. Bewertet wurden die Kategorien Gesamteindruck des Outfits, Innovation/Design, Labeling/Farbharmonie, Funktionalität (Material/Details) und Verarbeitung/Passform/Schnitt. Zudem wurden die Shirts in diesem Jahr erstmals auch nach den neuen Kriterien Preis/Leistungsverhältnis und Nachhaltigkeit beurteilt.

Vorjahressieger Borussia Dortmund wurde Zweiter, gefolgt von Eintracht Frankfurt. Rekordmeister FC Bayern München kam nur auf Rang acht. Schlusslicht ist diesmal Borussia Mönchengladbach. Seit der Premiere 2007 durften sich Dortmund, Bayer Leverkusen und Hannover 96 je zweimal über Platz eins freuen, zudem wurden bereits der FC Ingolstadt, der 1. FC Nürnberg, der FC St. Pauli und die TSG 1899 Hoffenheim ausgezeichnet.

